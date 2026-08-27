Kobieta chciał, żeby płatny morderca zajął się politykami PiS. Grożą jej 3 lata więzienia

Nawoływała do zabicia polityków PiSu w mediach społecznościowych. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 3 lat więzienia. Dochodzenie prowadzi prokuratura w Gorzowie.

W piątek [21.08] pod artykułem prasowym dotyczącym zatrzymania płatnego mordercy pojawił się komentarz, że mężczyznę należy „zatrudnić do zlikwidowania” czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Śledczy ustalili, że autorką wpisu jest 55-letnia mieszkanka powiatu gorzowskiego Renata W.

Kobieta została przesłuchana, usłyszała zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa polityków.

Kobieta przyznała się, że jest autorką tego komentarza. Wyraziła skruchę. W swoich wyjaśnieniach stwierdziła, że nie miała świadomości, że swoim zachowaniem popełnia przestępstwo - mówi Mariola Wojciechowska - Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Wobec Renaty W. zastosowano dozór policyjny.

Dalsze dochodzenie prowadzić będzie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.