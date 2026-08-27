Nowoczesne sale operacyjne lada chwila do dyspozycji lekarzy i pacjentów

Władze szpitala liczą, że nowa infrastruktura przy Dekerta zacznie działać w ciągu około miesiąca - mówi Robert Surowiec, wiceprezes placówki:

W tym momencie trwa integracja budynku ze sprzętem. Tego sprzętu jest bardzo dużo, on jest bardzo drogi, wymagający. To jest ten moment, kiedy musimy to zintegrować, ale też odebrać, jeżeli chodzi o straż pożarną, sanepid itd.. To wszystko musi być bezpieczne i dobre dla naszych pacjentów.

Inwestycje, dzięki środkom z KPO, zamknęły się w kwocie ponad 100 mln złotych. 80 % pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, reszta z budżetu szpitala.

Magda Gessler stanowczo o napiwkach

Przypomnijmy - z tych pieniędzy wybudowany został nowy zakład diagnostyki obrazowej. Blisko 50 milionów złotych przeznaczone zostało na nowoczesny sprzęt - tomografy, rezonans, czy angiograf.