Włamanie relacjonowali w internecie. Dwóch mężczyzn z zarzutami

K.Bar
2026-08-26 14:30

Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. We wtorek [25.08] chwilę po godzinie 4 rano z gorzowską policją skontaktowała się osoba z zupełnie innego miejsca w Polsce.

włamanie live
Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Zgłosiła, że widziała w internecie transmisję na żywo, która pokazywała włamanie do autobusu. Mundurowi dostali adres internetowy prowadzonego live'a. Udało im się zlokalizować pojazd, ruszyli w kierunku parkingu.

Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiego policji:

Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Podczas dojazdu, na ulicy Poznańskiej patrole zauważyły dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali przekazanemu rysopisowi. Mieszkańcy Gorzowa mieli przy sobie m. in. skradziony z autobusu telefon. 

Polecany artykuł:

Właściciel wycenił straty na około 3 tys. złotych.

Zatrzymani mężczyźni, to 42 i 48-latek. Młodszy z nich był nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu we krwi. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznali się do czynu, wyrazili żal za swoje zachowanie.

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
policja Gorzów