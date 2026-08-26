Włamanie relacjonowali w internecie. Dwóch mężczyzn z zarzutami

Zgłosiła, że widziała w internecie transmisję na żywo, która pokazywała włamanie do autobusu. Mundurowi dostali adres internetowy prowadzonego live'a. Udało im się zlokalizować pojazd, ruszyli w kierunku parkingu.

Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiego policji:

Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Podczas dojazdu, na ulicy Poznańskiej patrole zauważyły dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali przekazanemu rysopisowi. Mieszkańcy Gorzowa mieli przy sobie m. in. skradziony z autobusu telefon.

Właściciel wycenił straty na około 3 tys. złotych.

Zatrzymani mężczyźni, to 42 i 48-latek. Młodszy z nich był nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu we krwi. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznali się do czynu, wyrazili żal za swoje zachowanie.