Intratne oferty opału autorstwa oszustów!

Tradycyjnie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wiele osób chce wcześniej zapewnić sobie opał na zimę. W dobie technologii korzystamy ze współczesnych narzędzi jak właśnie internet. Jednak w nim także działają przestępcy. Atrakcyjnych ofert opału jest sporo. Z jednej skorzystała lubuszanka. Po złożeniu zamówienia na zakup peletu, wpłaciła zaliczkę. Niestety nie otrzymała ani towaru, ani pieniędzy, a oszuści zyskali 3,5 tysiąca złotych.

Mundurowi radzą:

zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali i stron internetowych,

sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie,

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków,

sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu

unikaj zakupów o podejrzanie zaniżanej cenie, gdyż może, to świadczyć o oszustwie.

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