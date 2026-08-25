Intratne oferty opału autorstwa oszustów!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-25 15:19

Choć jeszcze lato, to już trwa poszukiwanie opału na zimę. Oszuści działają w internecie i czyhają na potencjalne ofiary. Mieszkanka powiatu strzelecko-drezdeneckiego w Lubuskiem straciła kilka tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność.

Pellet, węgiel i drewno kominkowe. O oszustwach na zakupie opału przeczytasz na łamach Eska Gorzów.
Autor: GKV /Media Raw Stock/ Vitalii Petrushenko / Getty Images

Tradycyjnie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wiele osób chce wcześniej zapewnić sobie opał na zimę. W dobie technologii korzystamy ze współczesnych narzędzi jak właśnie  internet. Jednak w nim także działają przestępcy. Atrakcyjnych ofert opału jest sporo. Z jednej skorzystała lubuszanka. Po złożeniu zamówienia na zakup peletu, wpłaciła zaliczkę. Niestety nie otrzymała ani towaru, ani pieniędzy, a oszuści zyskali 3,5 tysiąca złotych.

Mundurowi radzą:

  • zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali i stron internetowych,
  • sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie,
  • otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków,
  • sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu
  • unikaj zakupów o podejrzanie zaniżanej cenie, gdyż może, to świadczyć o oszustwie.
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