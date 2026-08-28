Bilet miesięczny na Polregio pozwoli na przejazd pociagiem IC

Sebastian Górny
2026-08-28 16:15

To pomysł marszałka województwa lubuskiego na rozwiązanie problemu z odwoływanymi połączeniami regionalnymi. Jeżeli pociąg Polregio zostanie odwołany, właściciel biletu miesięcznego będzie mógł wsiąść do Intercity.

Pociąg PKP Intercity
Autor: Kamil Lewera Pociąg PKP Intercity

Bilet miesięczny na przejazdy Polregio będzie honorowany również w pociągach Intercity. ​Obie spółki kolejowe mają w najbliższych dniach podpisać porozumienie w tej sprawie.

Chodzi o przejazdy na trasie Kostrzyn - Gorzów - Krzyż. To pomysł marszałka województwa lubuskiego. Skorzystają z tego młodzi ludzie dojeżdżający do szkół i osoby, które muszą dostać się do pracy do pracy. Jeżeli pociąg Polregio zostanie odwołany, będzie można skorzystać z przejazdu PKP Intercity.

Jeden bilet miesięczny na Polregio i Intercity ma obowiązywać od nowego roku szkolnego.

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