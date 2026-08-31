To nie człowiek ani umyślne działanie. Znana jest przyczyna pożaru hali trampolin w Gorzowie

Kilka miesięcy trwały ustalenia biegłego z zakresu pożarnictwa oraz analiza zebranych śladów i dowodów. Postanowienie wydano na podstawie tego, że prokurator stwierdził, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Wykluczył udział człowieka oraz umyślne działanie osób trzecich. Czas jaki upłynął od momentu wyjścia z hali ostatniego pracownika do zauważenia pierwszych oznak pożaru tj. około osiem godzin, pozwala na wykluczenie ewentualnego zaprószenia ognia. Biegły stwierdził także, że wszelkie połączenia przewodów elektrycznych będące pod napięciem, mimo prawidłowego stanu i ich konserwacji, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się.

Autor: Fragles/ Archiwum prywatne

- Przyczyną tego zjawiska jest rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź niedostatecznego dokręcenia zacisków. Nadmierne nagrzewanie miejsc styków powoduje zwęglanie i wypalanie elementów izolacyjnych, co prowadzi do zwarć elektrycznych - wyjaśnia Mariola Wojciechowska- Grześkowiak, rzecznik prokuratury.

Śledczy stwierdzili, że najemca lokalu rzetelnie wypełniał obowiązki w zakresie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego.

Przypomnijmy- do pożaru hali na Zawarciu w Gorzowie doszło 24 maja o poranku. Spłonęło 3 tysiące metrów kwadratowych, nikt na szczęście nie ucierpiał. Obiekt, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru budowlanego, zostanie rozebrany.

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