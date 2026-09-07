Pierwsze prawdziwki już się pojawiły, ale na wysyp trzeba jeszcze poczekać

Sebastian Górny
2026-09-07 17:39

Gorzowianie już przemierzają z koszykami i wiadrami podmiejskie lasy. Leśnicy radzą poczekać jeszcze kilka dni, bo mimo ostatnich opadów w lasach ciągle sucho.

Grzyby w wielkopolskich lasach
Autor: Tomek Szymlet

W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami.

W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z grzybobrań. Ale na gorzowskim ryneczku przy Jerzego, czy na Wełnianym Rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki, prawdziwki jak na lekarstwo.

Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna susza, która panowała w lubuskich lasach.

Grzybów jeszcze nie jest dużo. Jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jest jeszcze sucho w lesie. W miejscach gdzie jest trochę wilgotno, w jakichś obniżeniach, to tak. Ale jeszcze czekamy - mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.

Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą.

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