Pierwsze prawdziwki już się pojawiły, ale na wysyp trzeba jeszcze poczekać

W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami.

W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z grzybobrań. Ale na gorzowskim ryneczku przy Jerzego, czy na Wełnianym Rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki, prawdziwki jak na lekarstwo.

Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna susza, która panowała w lubuskich lasach.

Grzybów jeszcze nie jest dużo. Jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jest jeszcze sucho w lesie. W miejscach gdzie jest trochę wilgotno, w jakichś obniżeniach, to tak. Ale jeszcze czekamy - mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.

Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą.

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