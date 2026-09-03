Za rok AJP będzie miało nowy rektorat

Ruszyła budowa rektoratu ​Akademia im. Jakuba z Paradyża. Poprzedni uczelnia straciła dwa lata temu w wyniku pożaru.

Budynek powstanie w technologii modułowej. Poszczególne elementy są już wyprodukowane i czekają na montaż. Ten rozpocznie się 16 września i potrwa dwa tygodnie.

Połowa budynku przeznaczona jest na rektorat i administrację, druga część na sale wykładowe i laboratoria.

Biorąc pod uwagę zainteresowane naszą uczelnią i dynamikę rozwoju, wszyscy jesteśmy świadomi jak bardzo potrzebujemy nowego budynku i pomieszczeń. Poza tym nie mamy rektoratu od tragicznych wydarzeń sprzed dwóch lat - mówi prof. Elżbieta Skorupska Raczyńska, rektor AJP.

Gorzowska akademia potrzebuje 25 mln zł na budowę nowego obiektu.

Koszt przedsięwzięcia to 50 mln zł. Połowę daje ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, resztę musi zabezpieczyć uczelnia.

Staramy się o pomoc z strony miasta, bo jednak 25 mln zł to wielka kwota, a uczelnia musi normalnie funkcjonować - mówi rektor AJP.

Autor: SG

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa potwierdza, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z uczelnią. Ale o kwotach nie chce jeszcze mówić.

Pieniądze jakie miasto będzie mogło przeznaczyć na pewno będą istotne w budowie tego obiektu. Natomiast przed nami dyskusje z radnymi na temat budżetu. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby określać kwoty - mówi Wójcicki.

Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje i 3 tys. m kw powierzchni.