Pamiątki po Zbigniewie Herbercie na 80-lecie gorzowskiej biblioteki

Widowisko teatralne, koncert, wystawa i konferencje - tak gorzowska biblioteka świętować będzie swoje 80-lecie.

Jubileusz potrwa 3 dni, od 8 do 10 września. Pierwszego dnia otwarcie wystawy "Herbert-Fale" (godz. 16.30) i teatralne widowisko "Jaskinia filozofów" w wykonaniu Teatru "Na Piętrze", to o godz. 17. Uroczyste obchody zaplanowano na 9 września. Będą odznaczenia i dyplomy. Potem konferencja dla bibliotekarzy z całej Polski. Dzień zwieńczy recital poezji śpiewanej "W objęciach czasu" w wykonaniu Jarosława Pikuły z zespołem (godz. 17).

Gorzowska biblioteka pokaże pamiątki po swoim patronie. Obok wystawy przygotowanej wspólnie z Fundacją im. Zbigniewa Herberta z Warszawy, książnica pokaże rękopisy i listy poety z czasów jego współpracy z gorzowskim teatrem.

Rękopisy Zbigniewa Herberta gorzowskiej książnicy przekazał Janusz Dreczka. Szerszej publiczności zostaną zaprezentowane pierwszy raz.

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