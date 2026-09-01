Wszystko gotowe, żeby ruszyć z II etapem północnej obwodnicy

Pierwszy etap się kończy, a zaczyna drugi. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa szykuje się do kontynuowania inwestycji.

Rondo Barlineckie jest przejezdne, ale do końca września prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To droga rowerowa, chodniki, przygotowanie ziemi pod nasadzenia.

Równocześnie zaczęły się już przygotowania do budowy drugiego, dłuższego odcinka drogi. Wykonawca uzyskał pozwolenia, przewozi materiały budowlane.

Uzyskana została Decyzja ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dop. red.). Wykonawca przygotowuje się do przejęcia całego placu budowy, celem rozpoczęcia robót. W tym roku ruszą one w kilku miejscach, na kilku odcinkach. Myślę, że do końca roku będzie dużo widać na północnej obwodnicy - mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.

Do końca czerwca 2028 wybudowanych ma być 3,5 km drogi. Łączny koszt budowy tego odcinka, wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy ul. Mironickiej, to 240 mln zł.

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