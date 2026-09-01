Na drogach, wodzie, czy na koloniach. Policja podsumowała wakacje

Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie na wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To o cztery utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Wodniacy pozostają jeszcze na posterunku do końca września.

Akcja policji w Siedlcach

Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kółkiem przyłapano 413.

Mówi nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik Lubuskiej Policji:

Podczas tegorocznych wakacji na lubuskich drogach doszło do 67 wypadków, w których życie straciło osiem osób, a 72 osoby odniosły obrażenia.

Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają - te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości.