Na drogach, wodzie, czy na koloniach. Policja podsumowała wakacje

K.Bar
2026-09-01 16:17

Ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie dwa miesiące. Lubuska Policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk, było bezpiecznej niż rok wstecz.

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Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie na wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To o cztery utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Wodniacy pozostają jeszcze na posterunku do końca września.

Akcja policji w Siedlcach

Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kółkiem przyłapano 413.

Mówi nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik Lubuskiej Policji:

Podczas tegorocznych wakacji na lubuskich drogach doszło do 67 wypadków, w których życie straciło osiem osób, a 72 osoby odniosły obrażenia. 

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Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają - te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości.

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