Magister ratownictwa medycznego na AJP

Z gorzowskiej akademii ratownicy medyczni wyjdą z dyplomem magistra.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „ratownictwo medyczne” w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra.
AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie. Kierunek od początku cieszy się dużą popularnością.