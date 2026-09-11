Magister ratownictwa medycznego na AJP

Sebastian Górny
2026-09-11 18:29

Gorzowska uczelnia dostała zielone światło na uruchomienie studiów drugiego stopnia na ratownictwie medyczny. To jeden z bardziej obleganych kierunków w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Gorzów ajp pielęgniarstwo
Autor: kb

Z gorzowskiej akademii ratownicy medyczni wyjdą z dyplomem magistra.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „ratownictwo medyczne” w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra.

AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie. Kierunek od początku cieszy się dużą popularnością.

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