Kolejne zarzuty dla Rafaela S. dotyczące pornografii dziecięcej

W listopadzie ubiegłego roku u Rafaela S. na dysku przenośnym znaleziono 428 plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, w tym 1150 filmów. Śledczy otrzymali materiały od CBŚP. Podejrzany miał je udostępniać innym internautom, w okresie od czerwca do listopad ubiegłego roku, za pomocą oprogramowania peer-to-peer. Okazało się, że przestępczy proceder trwał o wiele dłużej. Wcześniej 51-latek usłyszał dwa zarzuty, teraz je uzupełniono o kolejne trzy.

- Prokurator uzupełnił zarzuty, które dotyczą rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, w okresie od 2015 roku do 2025 roku, inny internautom - wyjaśnia Mariola Wojciechowska- Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Akt oskarżenia przeciwko Rafaelowi S. ma być gotowy na początku października. 51-latek nadal ma dozór policyjny, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

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