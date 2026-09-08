Operator filmowy zmarł z przyczyn naturalnych. Są wyniki sekcji

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-09-08 18:15

Będzie trzeba jednak przeprowadzić specjalistyczne badania, by poznać dokładny powód zgonu Witolda Płóciennika. Najważniejsze jest to, że zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego, ani nie brały w nim udział osoby trzecie. Poszukiwaniami filmowca żył cały kraj, niestety finał okazał się tragiczny.

Kolaż zdjęć z poszukiwań i portret zmarłego Witolda Płóciennika. O wynikach sekcji dowiesz się z Eska Gorzów.
Autor: Policja Sulęcin/ Facebook

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie prowadzi śledztwo, które ma szczegółowo wyjaśnić okoliczności śmierci 56-latka, którego ciało odnaleziono w ubiegłym tygodniu [3.09]. Po czterech dniach poszukiwań z lądu, wody i powietrza - ciało znaleziono w kompleksie leśnym przy jeziorze Krzywe, w gminie Lubniewice. Prokurator przeprowadził oględziny terenu,  zabezpieczył zwłoki do sekcji. 

- Dzisiaj [wtorek tj. 8.09] została przeprowadzona sekcja i wstępnie ustalono, że data zgonu mężczyzny może odpowiadać dacie jego zaginięcia. Bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Na ciele nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Coś musiało zadziać się w organiźmie, jakiś proces chorobowy, by to ustalić pobrano wycinki tkankowe do badań mikroskopowych - wyjaśnia Mariola Wojciechowska- Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Zaginął Witold Płóciennik
Autor: Policja Sulęcin/ Facebook

Po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przyczyn zgonu Witolda Płóciennika. Śledztwo jest kontynuowane, prokurator czeka na pełną, pisemną opinie biegłego z dziedziny medycyny sądowej.

Przypomnijmy - 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym, lubuskie służby szukały przez cztery dni. W działaniach brali udział: mundurowi, specjalne grupy, filmowcy oraz ochotnicy.

Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów: "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Wymyk" czy "Zieja"oraz seriali: "Paradoks", "Stulecie Winnych", "Klangor" i "Ołowiane dzieci".

MILLER NIE MIAŁ ZA CO ŻYĆ?

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