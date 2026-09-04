Dilerzy z Gorzowa z zarzutami. Mężczyźni odpowiedzą za narkotyki

Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki. W związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów, do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu.

Rutkowski po spotkaniu w siedzibie policji

Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Zatrzymano dwóch mężczyzn: poszukiwanego 38-latka oraz jego 31-letniego znajomego. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniu pod kątem legalności.

38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratura dostał policyjny dozór.​