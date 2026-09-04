Śledczy badają tajemniczą śmierć znanego operatora. Jest data sekcji i powołany biegły

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-09-04 15:03

Witolda Płóciennika znaleziono po czterech dniach w czwartek wieczorem [3.09] w lesie w Lubniewicach, w okolicach jeziora Krzywe. W poszukiwania zaangażowane były służby- policjanci, strażacy, ratownicy, leśnicy, żołnierze, filmowcy oraz ochotnicy. To właśnie jeden z nich znalazł 56-latka. Sprawę bada prokuratura w Gorzowie.

Policjant w lesie przy powalonym drzewie. O śledztwie w sprawie śmierci operatora przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Akcja poszukiwawcza znanego operatora filmowego trwała od poniedziałku [31.08], kiedy zgłoszono jego z​aginięcie. Nie przyszedł do pracy, w Gorzowie brał udział w kręceniu nowego serialu kryminalnego. Jak ustalili mundurowi, dzięki nagraniom z monitoringu, 56-latek przyjechał w sobotę [29.08] do Lubniewic. Zostawił auto przy rynku i poszedł w stronę jeziora Lubiąż. Po tym ślad się urywa.

- Od pierwszego dnia powadziliśmy intensywne działania z lądu, wody i powietrza. Brało w nich udział około 200 osób. Przeczesywane były tereny leśne, linia przybrzeżna oraz akweny. Sprawdziliśmy około 800 hektarów powierzchni. Angażowali się nie tylko funkcjonariusze, ale także filmowe środowisko czy lokalni mieszkańcy świetnie znający Lubniewice. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny - podsumowuje Martyna Litka, rzecznik komendy policji w Sulęcinie.

gorzów operator odnaleziony 2
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Sprawę przejęła prokuratura w Gorzowie, która prowadzi postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja odbędzie się we wtorek [8.09], powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej. Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym.

 - Prokurator będzie chciał ustalić czas zgonu mężczyzny, przyczyny śmierci i ewentualne obrażenia ciała. Będą badane wszystkie hipotezy. To  czy operator zmarł z przyczyn naturalnych czy przyczyniły się do tego osoby trzecie - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Przypomnijmy - cztery dni trwały poszukiwania 56-latka przy udziale służb, ochotników, psów tropiących i sprzętu m.in dronów, sonarów, quadów a nawet śmigłowca. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów: "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Wymyk" czy "Zieja" oraz seriali np. "Paradoks", "Stulecie Winnych", "Klangor".

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