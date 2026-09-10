Cuprum wylatuje z nazwy drużyny. Zostaje tylko Stilon

Jak uzasadnia prezes Tomasz Tycel, Gorzów Wielkopolski nie jest tylko miejscem rozgrywania spotkań, a tradycje siatkarskie gromadzą się właśnie wokół tej nazwy:
Po tym dwóch latach, żeby jeszcze bardziej podkreślić jak bardzo rozwijamy tę stilonowską rodzinę, w przyszłym sezonie chcemy już zagrać pod nazwą Stilon Gorzów. Uważamy, że ta lokalna społeczność na to zasługuje.
Włodarz klubu liczy także, że pozwoli to na przyciągnięcie większego wsparcia finansowego ze strony lokalnych firm.
W trakcie konferencji potwierdzono także kolejny Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa. Tym razem w mocno okrojonej formie. Podopieczni Huberta Henno w dniach 9-10 października zmierzą się w dwumeczu z czeskim zespołem Lvi Praga.
Do boju niebiesko-białych poprowadzi już nowy kapitan, dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga. Liga startuje w połowie października.