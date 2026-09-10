Cuprum wylatuje z nazwy drużyny. Zostaje tylko Stilon

K.Bar
2026-09-10 17:38

Cuprum wylatuje z nazwy, zostaje tylko Stilon. Pod taką nazwą gorzowska ekipa będzie występować w sezonie 2026/27 w rozgrywkach Tauron Ligi.

stilon siatka
Autor: kb

Jak uzasadnia prezes Tomasz Tycel, Gorzów Wielkopolski nie jest tylko miejscem rozgrywania spotkań, a tradycje siatkarskie gromadzą się właśnie wokół tej nazwy:

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Po tym dwóch latach, żeby jeszcze bardziej podkreślić jak bardzo rozwijamy tę stilonowską rodzinę, w przyszłym sezonie chcemy już zagrać pod nazwą Stilon Gorzów. Uważamy, że ta lokalna społeczność na to zasługuje. 

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Włodarz klubu liczy także, że pozwoli to na przyciągnięcie większego wsparcia finansowego ze strony lokalnych firm.

W trakcie konferencji potwierdzono także kolejny Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa. Tym razem w mocno okrojonej formie. Podopieczni Huberta Henno w dniach 9-10 października zmierzą się w dwumeczu z czeskim zespołem Lvi Praga.

Do boju niebiesko-białych poprowadzi już nowy kapitan, dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga. Liga startuje w połowie października.

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