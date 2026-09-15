Ostatnie szlify przed Europejskimi Mistrzostwami Motorniczych

Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości, koszykówka. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na mistrzostwa Europy, które w sobotę (19.09) odbędą się w Warszawie.

Organizatorzy ogłosili 8 zadań, z którymi zmierzą się załogi z całego kontynentu. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencje pod czujnym okiem trenera.

Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend. Przygotowujemy się od kilku miesięcy. Wiadomo, że nie ćwiczymy codziennie, spotykamy się kilka razy w miesiącu. Teraz mamy te treningi bardziej intensywne - mówi Marcin Pejski, z gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W Europejskich Mistrzostwach Motorniczych Gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład.

Wszyscy koledzy nam kibicują. Mamy grupkę kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie - mówi Grzegorz Lechocki, uczestnik zawodów.

W sobotnich zawodach udział wezmą 24 ekipy z 23 krajów.​