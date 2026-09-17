Półnaga 65-latka znaleziona martwa. Prokuratura apeluje do świadków

Zwłoki około godz. 7 zauważył przypadkowy przechodzień. O dokonanym odkryciu powiadomione zostały służby. Okoliczności śmierci 65-latki wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, która prowadzi postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jedną z badanych okoliczności jest to, że ciało kobiety znaleziono częściowo rozebrane. Jak jednak zaznacza prokuratura, na obecnym etapie nie ma podstaw, by łączyć ten fakt z przestępstwem na tle seksualnym. – Jest to okoliczność, która podlega ocenie, ale nie prowadzi to na tę chwilę do bezpośrednich skojarzeń z jakimś czynem przeciwko wolności seksualnej – powiedział Radiu Eska Jacek Wasilewski, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

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Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Śledczy nadal gromadzą jednak materiał dowodowy, a kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny śmierci 65-latki będą miały wyniki sekcji zwłok. Badanie zaplanowano na wtorek, 22 września.

Osoby, które mogły widzieć kobietę lub mają informacje dotyczące okoliczności jej śmierci, proszone są o kontakt z Prokuraturą Rejonową w Sulęcinie.