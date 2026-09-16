Bez zachwytów nad wyrokiem, ale bliżej wypłaty ubezpieczenia

Docenia humanitaryzm wyroku i brak kary bezwzględnego więzienia dla skazanych. Z drugiej strony pół miliona złotych odszkodowania zasądzone Robertowi B. nie pokrywa nawet kosztów zabezpieczenia popożarowych budynków przy ulicy Teatralnej.

Do tej pory uczelnia wydała na ten cel około 3 mln złotych, wkrótce kwota może wzrosnąć do 4.

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AJP na ten moment nie planuje apelacji. Uprawomocnienie się wyroku przybliży Akademię do wypłaty ubezpieczenia - mówi rektor:

Musi zakończyć się postępowanie karne, żebyśmy mogli założyć sprawę o odszkodowanie. Nie jestem całkiem spokojna, ale ufam, że dla uczelni zakończy się to pozytywnie, bo obiekty czekają na krok dalszy.

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Przypomnijmy, sędzia w poniedziałek [14.09] skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Obaj mężczyźni mają dodatkowo zapłacić grzywny.Do pożaru doszło w kwietniu 2024 roku.