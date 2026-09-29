40-latek z Gorzowa z zarzutami, grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia

Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40-latek może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani antyterroryści. W czwartek [24.09] znaleźli poszukiwanego, do tego broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję, oraz kilka rodzajów narkotyków.

Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskie Policji:

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Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.

Po zatrzymaniu, mężczyzna trafił do więzienia, gdzie poczeka na proces. Do tej pory usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.