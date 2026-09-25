Kontrabanda w paczkach w Gorzowie. Celnicy ujawnili nielegalne substancje i odzież

K.Bar
2026-09-25 13:24

Nadawcom w górnych widełkach grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. W trakcie jednej z wrześniowych kontroli paczkomatów, mundurowi trafili na 54 przesyłki z brązowymi buteleczkami z naklejoną etykietą olej konopny CBD. Nazwa rozmijała się jednak z zawartością.

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Autor: KAS Lubuskie/ Materiały prasowe

Fiolek było 174, a w nich 2,25 litra oleju konopnego, bez ulotki, etykiety ze składem i terminem przydatności. Po badaniach okazało się, że zawierała CBD, THC oraz inne kannabinoidy zakwalifikowanych jako substancje psychotropowe.

W trakcie innej kontroli, tym razem w sortowni paczek, mundurowi znaleźli bluzy, swetry i bieliznę z logotypami znanych światowych marek. Były podróbami.

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Znalazło się łącznie blisko 240 sztuk takich rzeczy, o szacunkowej wartości ponad 260 tys. złotych.

Od początku tego roku gorzowscy celnicy dokonali łącznie 50 ujawnień, przechwycili ok. 41 kg różnego rodzaju narkotyków, dodatkowo 70 razy znajdowali produkty lecznicze i steroidowe, łącznie aż 78 kilogramów.

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