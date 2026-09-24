Gorzowska akademia ma już 10 lat

Jakub, Eliza i Stanisław na 10-lecie gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża. Chodzi o trzy dęby, które dzisiaj [24.09] posadzono na terenie kampusu przy ul. Chopina. Potem w auli uczelni odbyła się konferencja podsumowująca dekadę pracy.

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor akademii przypomniała, że początki były trudne. Uczelnia musiała otwierać nowe kierunki, uruchamiać studia magisterskie. Z drugiej strony miała ogromne problemy finansowe, ponieważ pierwsza subwencja była wyjątkowo niska.

Mamy szkołę doktorską, nowe kierunki i studia magisterskie jednolite. To są efekty 10 lat pracy, ale początki były bardzo trudne. Po pełnej procedurze trwającej ponad pół roku zostaliśmy z tym sukcesem sami i musieliśmy sobie radzić. Ale sobie poradziliśmy - mówi prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Za największy sukces minionej dekady rektor AJP uważa zebranie odpowiedniego zespołu ludzi, od nauczycieli akademickich po administrację.

Celem na najbliższe lata jest przekształcenie akademii w uniwersytet.