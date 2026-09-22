Gorzów ma nową królową gastronomi. To oni najlepiej poradzili sobie z marchewką

Szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchwi podbiły podniebienia i serca Gorzowian.​ To najlepsze danie tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego. Przygotowała je Restauracja Rodzinna Gobit, która otrzymała sztandar i tytuł Królowej Gorzowskiej Gastronomii.

Serce, pasja to popłaca. Zapraszamy, dziękujemy serdecznie i jesteśmy niezmiernie wzruszeni. Wszyscy jesteśmy w wielkim szoku - mówi Violetta Panasiuk-Strzyżewska, współwłaścicielka.

Zainteresowanie imprezą z roku na rok rośnie.

Idea była tak, żeby po Covidzie pomóc naszym restauratorom w trudnym bardzo okresie. Ta impreza broni się sama. W zeszłym roku było wydanych ponad 20 tysięcy porcji. W tym roku niemal 50 tysięcy. To świadczy o ogromnym sukcesie - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

W tym roku gorzowscy restauratorzy przygotowywali dania z marchewką, jako kluczowym składnikiem.

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