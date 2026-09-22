Z przyczyn naturalnych zmarła 65-latka znaleziona półnaga w Ośnie Lubuskim

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-09-22 16:03

Są wyniki sekcji, którą dzisiaj [22.09] przeprowadzono w prokuraturze w Sulęcinie. Pobrano próbki do dalszych badań. Śledczy póki co wykluczają charakter kryminalny zdarzenia. Co ustalono?

Policjanci przy czerwonym parawanie straży w Ośnie Lubuskim. O wynikach sekcji zwłok przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Tadeusz Mróz

Powodem zgonu kobiety była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Co ją spowodowało mają ustalić szczegółowe badania. Nie stwierdzono zewnętrznych obrażeń, wykluczono udział osób trzecich. To oznacza, że nie doszło do przestępstwa.Dlaczego kobieta była częściowo rozebrana? Jak informuje Przemysław Rewers szef sulęcińskiej prokuratury: - Z dotychczas zebranego materiału nie wynika, aby doszło do jakiś czynów na tle seksualnym. Postępowanie trwa, pobrano materiał do dalszych badań, a świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prokuraturą w Sulęcinie.

Sprawa nadal prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przypomnijmy -  zwłoki 65 -latki znaleziono 16 września o poranku przy ul. 3 Maja w Ośnie Lubuskim, nieopodal zabudowań. Odkrycia dokonał przechodzień. Kobieta była półnaga.

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