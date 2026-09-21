Jedenastu na rauszu za kierownicą na A2 w Lubuskiem

W trakcie akcji mundurowi sprawdzili w sumie 2500 kierowców. Ujawnili sześć osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz pięć po użyciu alkoholu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący zestawem ciężarowym, który miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy stracili prawa jazdy. Zatrzymano także kierującego z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów, który także poniesie surowe konsekwencje.

Mimo licznych kampanii informacyjnych i apeli o rozsądek, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy prowadzą pojazd po alkoholu. Każda taka sytuacja niesie ze sobą ogromne ryzyko. Lubuscy policjanci zapowiadają, że takie działania będą cykliczne.

Niewybuch z czasów II wojny światowej w Szczecinie