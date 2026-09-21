Stypendia dla zdolnych, utalentowanych i z lubuskiego

Lubuskie Talenty poszukiwane. Ruszył nabór wniosków o stypendia na nowy rok szkolny. Skorzystać mogą zdolni uczniowie klas VII i VIII podstawówek oraz liceów ogólnokształcących.

Uczniowie muszą spełnić kilka kryteriów: średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – to co najmniej 5,31, a z trzech przedmiotów kierunkowych – minimum 5,33. Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 7209 zł. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez generator, a potem wersję papierową. Uczniowie z północy regionu mogą wybrać się do Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie przy ul. Walczaka 42.

Stypendia otrzyma 237 młodych Lubuszan, z czego 97 przypada na szkoły podstawowe, a 140 na licea.

Wsparcie trafi też do młodych artystów i naukowców.

Ubiegać się o nie mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczniowie szkół artystycznych i osoby wybitnie uzdolnione naukowo, twórczo lub artystycznie. Wnioskodawcy muszą mieszkać i uczyć się na terenie województwa lubuskiego. Pieniądze można przeznaczyć na rozwijanie zainteresowań naukowych, rozwój twórczy, rozwijanie talentów i umiejętności artystycznych. Wnioski składają szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 5 kandydatów. Stypendium przyznawane jest na pół roku, od stycznia do czerwca.

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego, dokumenty potwierdzające osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym z ostatnich 2 lat, rekomendacje, opinie mówiące o osiągnięciach ucznia.

Termin składania wniosków upływa 30 września. Szczegóły na stronie lubuskie.pl.