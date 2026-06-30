Wakacyjne kino pod gwiazdami wraca do Parku Róż

Sebastian Górny
2026-06-30 16:31

Miejski Ośrodek Sztuki wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zapraszają Gorzowian na 4 seanse. Będzie klasycznie i europejsko.

Kino Po Zmroku
Autor: MGA

Dwa absolutne klasyki i współczesne filmy europejskie. To propozycja na tegoroczny cykl Kina po zmroku.

Na Gorzowian czekają 4 seanse. Filmy pokazywane będą w Parku Wiosny Ludów w piątki, początek o godzinie 22.

W tym roku repertuar jest bardzo zróżnicowany: będzie kultowy horror "Teksańska masakra piłą mechaniczną", polska produkcja "LARP. Miłość, trolle i inne questy", film niemy "Generał", a także francuski komediodramat "Cudowne życie".

Dla nas to okazja, żeby ideę kina studyjnego, ale w luźniejszym wymiarze, przekazać widzom, Gorzowianom. Zachęcić ich do tego, żeby wyszli z domu, wzięli koc, bliską osobę i zasiedli, i pooglądali z nami ciekawe oraz różnorodne kino - mówi Iwona Bartnicka z Miejskiego Ośrodka Sztuki.

Pierwszy seans 10 lipca. Wstęp wolny.

Polecany artykuł:

Smocze łodzie ścigać będą się na Warcie. Kiedy?
QUIZ. Kolory w tytułach filmów. Na czwartym i ostatnim na bank się wyłożysz
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Znajdź brakujący kolor w tytule filmu z Seanem Connerym. „Polowanie na … październik”
MCK Gorzów
Kino Gorzów
MOS Gorzów