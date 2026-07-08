Wiceminster obiecał więcej pieniędzy na drogi

W tym roku będzie więcej pieniędzy na remonty dróg lokalnych. Zapowiedział to wiceminister infrastruktury podczas wizyty w Gorzowie.​

Wojewodowie ogłoszą nabór wniosków jeszcze w lipcu. Rząd zwiększył pulę pieniędzy na ten program z 2 mld 700 mln zł do 3 mld zł.

To nie koniec zmian. Samorządy będą mogły starać się o pieniądze tylko na remont nawierzchni, przeznaczono na to miliard złotych, albo na przebudowę i modernizację drogi. Na to rząd przekazał 2 mld zł.

To były postulaty strony samorządowej. Wskazywano, że nie zawsze w terenach słabo zamieszkałych trzeba budować chodniki i całą infrastrukturę towarzyszącą. Ważną, ale bardzo drogą. Jeżeli nie byłaby użytkowana, to trudno na to wydawać środki - mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Minister zapowiedział, że taki podział zostanie wpisany do ustawy.

Od 2019 roku do województwa lubuskiego trafiło ponad 800 mln zł na budowę i modernizację lokalnych dróg.