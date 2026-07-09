Rondo na DK nr 22 dogadane! Będzie oddzielnym zadaniem

Rondo na Drodze Krajowej nr 22 na wylocie z Gorzowa będzie. Projektowanie modernizacji dalszego odcinka drogi jest na ukończeniu​. Inwestycję prowadzi zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na przebudowę czeka 19 kilometrów od Gorzowa do Strzelec Krajeńskich. Prace budowlane ruszą w 2028 roku. Ważnym elementem ma być rondo łączące DK nr 22 z drogami do Wawrowa i Wojcieszyc.

Jest szansa, że prace przy nim ruszą wcześniej.

Słynne rondo na styku drogi krajowej z drogami powiatowymi w kierunku Wawrowa i Kłodawy, to już wiemy, dyrektor (GDDKiA w Zielonej Górze przyp. red) przekazał, że jest to na takim etapie, że rondo będzie samodzielną inwestycją - mówi Krystyna Sibińska, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Obecny w Gorzowie wiceminister infrastruktury zapewnił, że finansowanie inwestycji jest zabezpieczone. Całość powinna być skończona w 2030 roku.