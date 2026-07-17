Gorzowscy motorniczowie powalczą o tytuł najlepszych w Europie

Są najlepsi w Polsce, mają szansę być najlepsi w Europie.

Dwoje pracowników gorzowskiego MZK reprezentować będzie kraj na Europejskich Mistrzostw Motorniczych, które 19 września odbędą się w Warszawie.

Przygotowania do zawodów powoli ruszają. Są o tyle trudne, że nie wiadomo jakie konkurencje będą podczas europejskiego championatu, ani na jakim typie tramwaju. To okaże się w dniu zawodów. Dlatego przygotowanym trzeba być na wszytko.

Przede wszystkim ćwiczymy takie rzeczy jak umiejętność jazdy z zasłoniętym licznikiem, żeby móc z samego odczucia ocenić jaka jest prędkość. Trenujemy też zatrzymywane do punktu, ale bardzo precyzyjne - mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

We wrześniowych zawodach udział wezmą 24 ekipy z 23 krajów.

Polskę, obok Gorzowian, będą reprezentować też gospodarze, czyli motorniczowie z Warszawy.