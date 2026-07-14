Gorzów kupuje 14 autobusów elektrycznych. Są chętni, żeby je dostarczyć

Sebastian Górny
2026-07-14 18:11

Na ogłoszony przetarg odpowiedziały cztery firmy. Dwie chcą sprzedać 12 autobusów 12-metrowych. Dwie pozostałe mogą dostarczyć autobusy średniej długości. Gorzów potrzebuje dwa takie pojazdy.

Zielono-czarny autobus widziany przez okno innego pojazdu. O nowych autobusach dla Gorzowa przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: SG

Cztery firmy chcą dostarczyć elektryczne autobusy dla Gorzowa​. MZK-a kupuje 14 pojazdów. Otwarto koperty z ofertami jakie wpłynęły na ogłoszony przetarg. 

12 pojazdów ma być klasy Maxi, czyli o długości około 12 metrów. Takie autobusy chce sprzedać dobrze zanany w Gorzowie Solaris, a także hiszpański Irizar. Jego oferta jest o 6,5 mln zł niższa niż Solarisa, który wycenił 12 autobusów na 38 mln zł. Obie propozycje mieszczą się w budżecie jaki ma Gorzów na zakup.

Kolejne dwie oferty dotyczą dostarczenia dwóch autobusów klasy Midi, czyli ośmiometrowych. Zgłosiły się dwie firmy: z Warszawy i Nekli. Obie oferty przekraczają zakładany budżet. Gorzów chce wydać na mniejsze pojazdy 4 mln 610 tys. zł. Oferta warszawska przekracza ten próg nieznacznie, bo o 60 tys. zł. Druga firma chce ponad 5 mln zł.

Polecany artykuł:

Wiceminister obiecał więcej pieniędzy na drogi. Ile i dokładnie na co?
Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów
Pytanie 1 z 20
Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt?
MZK Gorzów
autobusy Gorzów