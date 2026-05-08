Kierowca pytał 7-latkę o drogę. Śledztwo umorzono

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-08 17:23

Chodzi o postępowanie dotyczące usiłowania pozbawienia wolności dziecka. Wracamy do głośnej sprawy z lutego, do której doszło w Wawrowie pod Gorzowem. 79-latek przestraszył dziewczynkę, jej rodzina zaalarmowała policję. Sprawę wyjaśniali śledczy. Co ustalili?

Co zrobić, by Twoje dziecko było bezpieczne na drodze?

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zdarzenie wywołało spore poruszenie w lokalnej społeczności oraz w mediach społecznościowych. Pojawiało się wiele spekulacji. Sprawę badała gorzowska prokuratura.                    7-letnia Lena wraz z dwoma koleżankami została przesłuchana w sądzie. Dokładnie zweryfikowano także zeznania 79-letniego kierowcy opla. Wynikało z nich, że senior po prostu się zgubił.

- Celem zaczepienia dziewczynki była prośba o wskazanie drogi, dojazdu. Mężczyzna nie wyszedł z auta, miał z dzieckiem tylko kontakt słowny. Stwierdzono, po przeprowadzeniu wszystkich czynności procesowych, że do przestępstwa nie doszło. 79-latek zabłądził, był po raz pierwszy w Wawrowie. Bywał w Gorzowie, gdzie leczył się onkologicznie - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 26 lutego w Wawrowie. 7-latka szła chodnikiem, kiedy zaczepił ją kierowca, z krzykiem uciekła do do mu. Jej rodzice zawiadomili policję.

Zabójstwo w Raszynie. Emerytowany pilot zabił Anię na oczach dzieci?!

Polecany artykuł:

17-latek nie przyznaje się do ugodzenia ojczyma nożem. Tragedia w Płomykowie
Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz?
Pytanie 1 z 12
Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"?
kierowcy Gorzów
policja Gorzów
Prokuratura Gorzów
napadł na dziecko
kierowca