Wracają intrygujące spacery i opowieści o Gorzowie

Po rocznej przerwie wracają spacery po Gorzowie z przewodnikiem. Pierwszy 16 maja.​

Mieszkańcy mogą liczyć na 6 wycieczek, jedną co miesiąc, podczas których odkrywać będą tajemnice Gorzowa.

Zbiórka tradycyjnie przed godziną 10 na Starym Rynku, przy fontannie.

Po mieście oprowadzać będzie Zbigniew Rudziński, prezes PTTK Ziemi Gorzowskiej, który uczestników prosi tylko o jedno:

Wszystkich traktować przyjaźnie, życzliwie, żeby utrzymać tę wspaniałą atmosferę, która zawsze panowała na naszych wspólnych spacerach. Będziemy starali się to utrzymać, cieszyć się życiem i tym, że nasze miasto jest ciekawsze niż filozofom się śniło - mówi Rudziński.

Majowy spacer skoncentruje się na wydarzeniach jakie miały miejsce w Gorzowie w 1945 roku. Kolejne wycieczki poprowadzą szlakiem secesji, czy siedmioma wzgórzami.

Udział jest bezpłatny, nie trzeba się wcześniej zapisywać. To wspólne przedsięwzięcie gorzowskiego magistratu i PTTK Ziemi Gorzowskiej.

