Lubuski Armagedon, czyli taplanie samochodów w błocie

Sebastian Górny
2026-05-12 15:37

Impreza dla tych co nie boją się o lakier na swoim aucie. Organizatorzy przygotowali 5 odcinków specjalnych w byłych żwirowaniach i w terenie bagiennym. Będzie okazja przetestować samochód i swoje umiejętności.

Auta 4 na 4, bagna i adrenalina.​ Gorzowski Automobilklub organizuje drugi Rajd Samochodów Terenowych Lubuski Armagedon. Załogi mogą się jeszcze zgłaszać. Aktualnie jest ich ponad 50.

Rajd odbędzie się w sobotę [16.05] o godz. 8. Start i meta na terenie byłej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. Zaplanowano kilka przejazdów pokazowych. Potem uczestnicy ruszą w trasę. Wyznaczono 5 odcinków specjalnych.

Zasadniczo opieramy się na żwirowaniach. Mamy też jeden odcinek, gdzie jest trochę bagna. Przejazdy będą sąsiadowały z jeziorem, stawem. Mamy możliwość regulowania poziomu wody, bo jest tam śluza. Zobaczymy, może trasę zalejemy, a może zostawimy tak jak jest - mówi Damian Ochej, współorganizator.

Uczestnicy na pokonanie wszystkich odcinków będą mieć osiem godzin. Szczegóły na Facebooku Automobilklubu Gorzowskiego.

