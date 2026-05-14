Brali pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 mln złotych!

Nieprawidłowości dotyczą przebudowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka w Gorzowie, w latach 2014-2016. To było skomplikowane i wielowątkowe śledztwo. W 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Gorzowie wszczęła postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa m.in związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji przy realizacji robót budowlanych, w celu uzyskania korzyści majątkowej.

- Wprowadzono w błąd przedstawicieli urzędu i doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad trzech milionów złotych. Kierownicy budowy oraz inspektorzy nadzoru dopuścili do niewykonania istotnych prac. Co skutkowało tym, że budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych - wyjaśnia Bartosz Kulej z lubuskiej policji.

i Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Nie wykonano wewnętrznej obudowy kanałów wentylacyjnych z wymaganych materiałów ogniochronnych, oraz wadliwie zrobiono szachty wentylacyjne, pozostawiając liczne nieszczelności. System oddymiania nie mógłby pracować poprawnie, co groziłoby niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia.

Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Sąd w Gorzowie, po otrzymaniu aktu oskarżenia, ustali datę pierwszej rozprawy.

