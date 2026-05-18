Ptaki odetchną z ulgą. Polowania przy PN Ujście Warty będą ograniczone!

K.Bar
2026-05-18 16:18

Minister podjęła decyzję o utworzeniu strefy ochronnej w otulinie Parku Narodowego w Lubuskiem na 6-ciu tysiącach hektarów. Powodem ostrzał gęsi i kaczek, który prowadzili myśliwi, zjeżdżający nawet zza granicy.

Autor: Remigiusz Wojtera / FB Park Narodowy "Ujście Warty"/ Materiały prasowe

Dzika zwierzyna z terenu parku potrafiła także dokonać zniszczeń upraw rolników. Wciąż będzie możliwy odstrzał w wyjątkowych sytuacjach -mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik PN Ujście Warty:

Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne, a przede wszystkim walka z gatunkami inwazyjnymi. Pracownicy Parku będą szacowali te szkody, rolnicy będą mogli je zgłaszać. 

W najmłodszym polskim parku narodowym można zaobserwować ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożone, jak np. wodniczka.

województwo lubuskie