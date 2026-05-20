W Gorzowie znowu będą sądzić za czary? To nie żart!

Gorzowianie czekali na to kilka wieków. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic. Organizuje go Sąd Rejonowy w Gorzowie.​ Jutro [21.05] odbędzie się Noc Otwartych Sądów.

Od godziny 17.30 można będzie przyjrzeć się pracy wymiaru sprawiedliwości "od kuchni". Jedną z atrakcji jest symulacja procesu czarownic, jaki odbył się w mieście w XVII wieku.

Będzie inkwizytor, a trzy kobiety, oskarżone o czary i kontakty z diabłem, wybrane zostaną z publiczności.

Musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute, gorące żelazo i mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy co się wydarzy - mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.

Proces czarownic ruszy w czwartek o godz.18, przed siedzibą sądu przy ul. Chopina. Organizatorzy zapewniają, że niezależnie od wyroku, czarownice nie spłoną na stosie.