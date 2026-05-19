Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowań - chce dialogu z ministerstwem

Rajcy klubu PSL Polska 2050 - w poniedziałek [18.05] na sesji mówili, że rozporządzenie negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gmin. Samorządowcy wskazują, że negatywnie o rozporządzeniu opowiedzieli się Lubuska Izba Rolnicza i Polski Związek Łowiecki.

Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku- brak myśliwych w otulinie, to problem z rozprzestrzenianiem się inwazyjnego szopa pracza, czy kontrolą populacji dzika i panowaniem nad wirusem ASF.

Radni domagają się nowego dokumentu po konsultacjach z ministerstwem klimatu i środowiska. Apel został przyjęty bez głosów sprzeciwu. Warto dodać jednak - w rozporządzeniu ujęto, że odstrzał redukcyjny dzika i innych gatunków na terenie otuliny nadal będzie prowadzony.

Odstrzałem zajmą się pracownicy parku, lub - na zlecenie - podmioty zewnętrzne.