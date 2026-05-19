Prokuratura sprawdzi, gdzie faktycznie mieszkją radni Gorzowa?

Sebastian Górny
2026-05-19 15:57

Zawiadomienie w tej sprawie dzisiaj [wtorek, 19.05] złożył radny Sebastian Pieńkowski. Według jego wiedzy poza Gorzowem mieszka sześcioro rajców. Wszyscy reprezentują klub Koalicji Obywatelskiej.

Chodzi o sześciu radnych Koalicji Obywatelskiej: Ireneusza Macieja Zmorę, Jerzego Sobolewskiego, Roberta Surowca, Halinę Kunicką, Artura Andruszczaka i Aleksandrę Sibińską Szadną.

Pieńkowski zarzuca im składanie fałszywych oświadczeń dotyczących rzeczywistego miejsca zamieszkania, co pozwoliło im zdobyć mandat radnego Gorzowa i bezprawnie pobierać diety.

Zawiadomienie radny Pieńkowski złożył dzisiaj [19.05] w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie.

Zarzuty są poważne i prokurator powinien wykonać kilka czynności, które są opisane w tym piśmie. Mam nadzieję, że je zrobi. I to wszystko potwierdzi podejrzenia popełnienia przestępstw, które zgłaszam jako obywatel - mówi Sebastian Pieńkowski.

Radny liczy, że śledczy sprawdzą bilingi połączeń telefonicznych w godzinach nocnych, miejsce logowania się telefonów, przesłuchają sąsiadów, sprawdzą rachunki za wodę i prąd.

