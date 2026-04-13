Dwie pieczenie przy jednym ogniu. Dzielnicowy "bystre oko"

Niestety niektórzy prawo mają za nic. Tak było w przypadku dwóch osób podróżujących w niedzielę [12.04] na terenie powiatu słubickiego. Na jednej z ulic w Uradzie, dzielnicowy z Posterunku Policji w Cybince zatrzymał do kontroli auto. Sprawdził 28-latka w systemach oraz skontrolował stan jego trzeźwości. Badanie wykazało, że jest trzeźwy. Jednak okazało się, że ma on orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kierowca usłyszał zarzut złamania nakazu, za który grozi kara pozbawienia wolności i grzywny, ale także dożywotnia utrata prawa jazdy. W aucie jechała 29-letnia pasażerka, która także nie była bez skazy. Mundurowi ją poszukiwali. Zatem została zatrzymana.

Skuteczna interwencja dzielnicowego pokazuje, że na drogach ciągle są osoby, które nie tylko wbrew prawu, ale przede wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi decydują się, by wsiąść za kierownicę.

