Wyprzedzał tira na pasach, stanie przed sądem! Co czeka 40-latka?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-09 16:46

Policjanci z drogówki ze Strzelec Krajeńskich cyklicznie prowadzą akcje "Pieszy". Tym razem, wobec kierowcy i jego skrajnie niebezpiecznego zachowania, postanowili, że o karze zadecyduje sędzia, a nie taryfikator.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W środę [8 kwietnia] mundurowi, podczas rutynowych działań, zatrzymali do kontroli kierującego Hondą. Dopuścił się on groźnego manewru, a mianowicie wyprzedził ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Zdarzenie zarejestrowała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Całe szczęście, że w tym momencie nikt nie przechodził przez jezdnię, a działo się to przed godz.10.

Według policyjnego taryfikatora za takie nieodpowiedzialne zachowanie grozi mandat 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. Mundurowi zdecydowali jednak, że skierują wniosek o ukaranie 40-latka do sądu. Wtedy grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Odwołana rozprawa ws. Ryszarda Rynkowskiego za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu.

Polecany artykuł:

Za aparatem przy torach. Chiński fotograf zatrzymany
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
