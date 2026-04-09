Wyprzedzał tira na pasach, stanie przed sądem! Co czeka 40-latka?

W środę [8 kwietnia] mundurowi, podczas rutynowych działań, zatrzymali do kontroli kierującego Hondą. Dopuścił się on groźnego manewru, a mianowicie wyprzedził ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Zdarzenie zarejestrowała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Całe szczęście, że w tym momencie nikt nie przechodził przez jezdnię, a działo się to przed godz.10.

Według policyjnego taryfikatora za takie nieodpowiedzialne zachowanie grozi mandat 1500 złotych oraz 15 punktów karnych. Mundurowi zdecydowali jednak, że skierują wniosek o ukaranie 40-latka do sądu. Wtedy grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

