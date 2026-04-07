Za aparatem przy torach. Chiński fotograf zatrzymany

Zgłoszenie od zaniepokojonego świadka trafiło do dyżurnego słubickiej policji, informację o 48-latku równolegle otrzymali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i to SOKiści pierwsi ujęli mężczyznę. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności w jakich zostały zrobione zdjęcia.

Mówi Maciej Kimet, rzecznik Lubuskiej Policji:

Mundurowi zabezpieczyli telefony, które posiadał mężczyzna. Zostaną one poddane szczegółowym oględzinom. Z zatrzymanym 48-latkiem policjanci przeprowadzą czynności procesowe, żeby wyjaśnić wszelkie okoliczności, w których wykonywane były zdjęcia.

O sprawie poinformowana została prokuratura i inne służby.

Policjanci przypominają, jeśli zaobserwujemy coś budzącego niepokój w pobliżu kluczowej infrastruktury, warto jak najszybciej zgłosić taką sytuację, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.