Za aparatem przy torach. Chiński fotograf zatrzymany

K.Bar
2026-04-07 11:42

48-letni obywatel ChRL został ujęty w Kowalowie, powiat słubicki, w poniedziałek [06/04]. Miał fotografować urządzenia infrastruktury kolejowej.

Zgłoszenie od zaniepokojonego świadka trafiło do dyżurnego słubickiej policji, informację o 48-latku równolegle otrzymali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i to SOKiści pierwsi ujęli mężczyznę. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności w jakich zostały zrobione zdjęcia.

Otwarcie konferencji Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku

Mówi Maciej Kimet, rzecznik Lubuskiej Policji:

Mundurowi zabezpieczyli telefony, które posiadał mężczyzna. Zostaną one poddane szczegółowym oględzinom. Z zatrzymanym 48-latkiem policjanci przeprowadzą czynności procesowe, żeby wyjaśnić wszelkie okoliczności, w których wykonywane były zdjęcia. 

Polecany artykuł:

Pozwolenie na budowę fabryki rakiet wydane. Koszt to 2 mld zł!

O sprawie poinformowana została prokuratura i inne służby.

Policjanci przypominają, jeśli zaobserwujemy coś budzącego niepokój w pobliżu kluczowej infrastruktury, warto jak najszybciej zgłosić taką sytuację, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

