Umowa na łącznicę kolejową w Kostrzynie nad Odrą podpisana

8 mln zł, które przybliży Gorzów do Szczecina. Tyle kosztuje wykonanie projektu łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą.​

Umowa została podpisana dziś (22.05) na dworcu w Kostrzynie.

Łącznica to nowy, jednotorowy i zelektryfikowany, odcinek linii kolejowej o długości około 860 m, który powstanie w rejonie ul. Gorzyńskiej. Połączy linę kolejową 273 Wrocław – Szczecin z linią 203. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie Gorzowa z Szczecinem.

Zadanie to jest potrzebne dla tego regionu, żebyśmy mogli prężnie prowadzić tu ruch pociągów. To pokaże, że ruch towarowy, pasażerski działa. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie się poprawi - mówi Łukasz Hąc, zastępca dyrektora rejonu zachodniego w PKP PLK.

Sama łącznica ma powstać w latach 2030-2035.