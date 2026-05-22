Twierdzą, że było inaczej! Rodzina Węgra, który zginął na S3, złożyła zażalenie

K.Bar
2026-05-22 16:28

Według krewnych Liptaka G. oraz ich prawnika wiele wątków tragicznego wydarzenia się nie zgadza. Dlatego złożyli zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę w Gorzowie. Są nowe materiały w tej sprawie.

Policjant, zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Kujawsko-pomorska policja/ Materiały prasowe Policjant, zdjęcie ilustracyjne

Śledczy stwierdzili, że działania policjantów nie przyczyniły się do śmierci kierowcy TIRa na lubuskim odcinku S3. Postępowanie zostało umorzone. Jednak Jakub Orłowski, pełnomocnik rodziny, uważa, że postępowanie miało wiele uchybień.

Z tachografu wynika, że ciężarówka miała poruszać się do tyłu i do przodu:

To jest kwestia ustalenia, czy funkcjonariusz policji, jeżeli wsiadł do tego pojazdu, to w jaki sposób tym pojazdem się poruszał i w jaki sposób jego zachowanie wpłynęło na to, że nasz klient został przemielony pod kołami. 

Wypadek w Smykowie

O tych informacjach nie mogę mówić - przekazuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury:

Teraz, gdy wpłynęło zażalenie, zażalenie i ten materiał dowodowy zebrany przez prokuratora oceni sąd. 

Polecany artykuł:

Prokuratura sprawdzi, gdzie faktycznie mieszkają radni Gorzowa?

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 22 listopada ubiegłego roku w okolicach Skwierzyny, po 18-kilometrowym pościgu za ciężarówką. Węgierski kierowca miał 2,5 promila alkoholu w organiżmie, stawiał opór i mundurowi musieli go obezwładnić. Podczas działań tir ruszył, przejechał go i potrącił policjanta.

QUIZ. Czy ta firma jest polska, czy zagraniczna? Same wielkie nazwy
Pytanie 1 z 13
Bakkaland to firma:
Sąd Gorzów
lubuska policja
Prokuratura Gorzów