Bieg Trzeźwości wystartuje 14 raz

100 km, żeby pokazać, że w trzeźwości żyje się lepiej. ​Z Gorzowa ruszy Bieg Trzeźwości.

Start w sobotę (23.05) o godzinie 8 z Starego Rynku. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowe koszulki.

Dołączyć może każdy. Wystarczy przyjść na Stary Rynek po godzinie 7.15. Nie trzeba przebiec 100 km, wystarczy 2,5 km.

Trzeba zobaczyć ten klimat, trzeba zobaczyć tę atmosferę. To jest wydarzenie społeczne, terapeutyczne, to wydarzenie integrujące całe środowisko osób, które chcą żyć zdrowo. Bieg Trzeźwości, który ma w nazwie trzeźwość, to nie chodzi tylko o abstynencję, to chodzi o zmianę życia - mówi Tomasz Manikowski, organizator.

Biegacze pokajaną trasę z Gorzowa do Ciborza z przystankami w Lubniewicach i Łagowie. To 14 edycja Biegu Trzeźwości.