Okradł strażaków-ochotników, słono zapłaci

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-20 18:36

41-latek usłyszał zarzut i grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Włamał się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie. Policjanci ze Skwierzyny ustalili i zatrzymali podejrzanego.

gorzów okradł OSP Bledzew

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Złodziej nie pomyślał nad tym co zrobił. Przeciął metalowe przęsło od ogrodzenia i dostał się na teren posesji należącej do OSP Bledzew. Z siedziby ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia, czym naraził na straty jednostkę. Strażacy każdego dnia pomagają mieszkańcom i biorą udział w działaniach ratowniczych.

Kryminalni ze Skwierzyny natychmiast zajęli się tą sprawą. Przeanalizowali zebrane informacje i wykonali szereg czynności, które pozwoliły na szybkie wytypowanie osoby podejrzanej. 41-latek słono zapłaci za swój czyn, bo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

