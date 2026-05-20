Okradł strażaków-ochotników, słono zapłaci

Złodziej nie pomyślał nad tym co zrobił. Przeciął metalowe przęsło od ogrodzenia i dostał się na teren posesji należącej do OSP Bledzew. Z siedziby ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia, czym naraził na straty jednostkę. Strażacy każdego dnia pomagają mieszkańcom i biorą udział w działaniach ratowniczych.

Kryminalni ze Skwierzyny natychmiast zajęli się tą sprawą. Przeanalizowali zebrane informacje i wykonali szereg czynności, które pozwoliły na szybkie wytypowanie osoby podejrzanej. 41-latek słono zapłaci za swój czyn, bo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

