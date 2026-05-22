Rozbite auta i brak kierowcy oraz poszukiwany z zakazem

W piątkowy, wczesny poranek [22.05] poszukiwany z zakazem i pod wpływem alkoholu- 44-latek wpadł w ręce policjantów na gorzowskim Zawarciu. Kierowca został zatrzymany i trafi do zakładu karnego. Około godz. 4 mundurowi na ul. Fabrycznej zatrzymali do kontroli kierującego Fordem. Okazało się, że ma on sporo za uszami. 44-latek był pod wpływem alkoholu- 0,6 promila. Z policyjnych danych wyszło, że ma zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany do odbycia kary kilku miesięcy pozbawienia wolności.

Z kolei kto kierował mercedesem, który wjechał w auta - ustala gorzowska policja. Kierowca i dwójka pasażerów uciekła z miejsca zdarzenia. Pojazdy zostały zabezpieczone. W czwartek [21.05] przed godz.22 na ul. 30 Stycznia kierujący uderzył w zaparkowane Audi. W środku siedział mężczyzna, nie doznał poważnych obrażeń.

- Kierowca doprowadził do kolizji i po tym zdarzeniu uciekł. Nikomu nic się nie stało. Dwa auta zaparkowane uszkodzone, mercedes zabezpieczony. Ustalamy sprawcę - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.

Oprócz Mercedesa i Audi uszkodzony został stojący obok Ford oraz Citroen. Zniszczona została także skrzynka elektryczna. Trwa szacowanie strat.

