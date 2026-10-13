Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek przelał oszustom 113 tys. złotych

K.Bar
2026-10-13 12:31

43-latek przez dwa tygodnie przelewał pieniądze oszustom, łącznie stracił 113 tysięcy złotych. We wrześniu mężczyzna wykupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania przez platformę internetową. Po pewnym czasie skontaktowała się z nim osoba podszywającym się pod platformę.

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Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

Rozmówca zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut i założenia dodatkowego konta. Ten zgodził się, zaczął przelewać kwoty od 100 do nawet 20 tysięcy złotych. Problem zaczął się, gdy zdecydował się pieniądze wypłacić - mówi aspirant Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej Policji:

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Mimo widocznych na stronie zysków nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę, stanowiącą kilkadziesiąt procent wypracowanego zysku. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa.

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Mężczyzna skontaktował się także z firmą szkoleniową, ta poinformowała, że platforma nie należy do niej i najprawdopodobniej jest fałszywa.

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