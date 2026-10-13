Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek przelał oszustom 113 tys. złotych

Rozmówca zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut i założenia dodatkowego konta. Ten zgodził się, zaczął przelewać kwoty od 100 do nawet 20 tysięcy złotych. Problem zaczął się, gdy zdecydował się pieniądze wypłacić - mówi aspirant Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej Policji:

Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy! Policjanci użyli paralizatora

Mimo widocznych na stronie zysków nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę, stanowiącą kilkadziesiąt procent wypracowanego zysku. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa.

Mężczyzna skontaktował się także z firmą szkoleniową, ta poinformowała, że platforma nie należy do niej i najprawdopodobniej jest fałszywa.