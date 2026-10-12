Publikowali groźby w internecie. Cztery osoby ujęte w Lubuskiem

Zatrzymania w Lubuskiem

Mundurowi w całym kraju namierzają i zatrzymują osoby, które nakręcają niebezpieczne sytuacje. Grożą przemocą wobec rówieśników, nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych. Prawie 80 tysięcy kontroli placówek i w sumie 135 osób zatrzymanych w całym kraju [dane z 12.10]. Policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.

W Lubuskiem zatrzymano cztery osoby- trzy nieletnie i jedną pełnoletnią.

- W Gorzowie najpierw w piątek [9.10] zatrzymano 13-latka za groźby kierowane do koleżanek ze szkoły na komunikatorze internetowym. W niedzielę ujęto 15-latka oraz 38-latka. Nieletnimi zajmie się sąd rodzinny, a dorosły usłyszy zarzuty i także stanie przed obliczem wymiary sprawiedliwości - przekazała Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej komendy policji.

Wśród zatrzymanych jest także nieletni z powiatu żagańskiego.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Policjanci nadal działają przy szkołach

Komenda Główna Policji w porozumieniu z rządem ustalili, że do odwołania będzie prowadzona kontrola w okolicach szkół. Funkcjonariusze mają obserwować teren oraz młodych ludzi. Jeżeli będą do tego przesłanki, jak na przykład dziwne czy nerwowe zachowania, mogą sprawdzić plecaki uczniów. Policjanci weszli także do placówek, by rozmawiać z uczniami o prawnych skutkach ataków i zaognianiu sytuacji w internecie.

Hejt, cyberprzemoc, presja rówieśnicza, niebezpieczne zachowania w sieci i w codziennym życiu – to zagrożenia, z którymi mierzą się dzieci i młodzież. Dlatego tak ważne jest, by wiedziały, jak na nie reagować i gdzie szukać pomocy .

Roxie Węgiel trafiła do więzienia. Tak wspomina pobyt za kratami